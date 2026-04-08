◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 広島(8日、マツダスタジアム)広島は巨人に逆転負けを喫しました。前日はファビアン選手の第1号2ランなどでカード初戦をものにした広島。この日は打線が巨人先発・田中将大投手に序盤3回をパーフェクトに抑えられるなど、無得点が続きました。一方の広島も今季初先発の森翔平投手が序盤から好投。2回、1アウト1、3塁のピンチはセカンドライナーでのダブルプレーで切り抜けると、その後も巨人打線を