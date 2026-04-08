◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 広島(8日、マツダスタジアム)巨人は泉口友汰選手の第3号2ランホームランで広島に逆転勝利しました。前日のカード初戦を落としていた巨人は田中将大投手が今季2度目の先発。立ち上がりからテンポ良くアウトを重ね、序盤3回はパーフェクトピッチングを見せます。打線は2回に広島・森翔平投手から1アウト1、3塁とするも、浦田俊輔選手のセカンドライナーで1塁走者が戻れずダブルプレー。先制のチャン