◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）今シーズンから復活した阪神の名物応援「ジェット風船」が、再開2日目を迎えた。スタジアムを黄色一色に染める華やかなイベントである一方で、“ガマンのできない虎党”が目立った。再開初日の7日から「ジェット風船をふくらませるのは7回表終了後」と常々アナウンスされ、この日も試合前や試合中に、スタジアムDJや場内アナウンスから「イニング中（7回表のヤクルト