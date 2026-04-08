4月7日、GACKTの公式Xが“注意喚起”のポストをおこなった。《現在、GACKTのマネージャーを名乗る人物による悪質な振り込め詐欺が、都内だけでなく地方でも多発している。被害を受けている店舗はすでに30店舗を超えた》GACKTの秘書の公式Xも、同様に注意喚起のポストを投稿。実際に詐欺行為を受けた情報提供店名や、警視庁麻布警察署の直通ダイヤルまで記載して対策に当たっている模様だ。「GACKTさんは細かい詐欺の手口も語り