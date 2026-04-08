◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人が土壇場で逆転し、鬼門のマツダで今季初勝利を飾った。０−１の９回、先頭のキャベッジ外野手が二塁打を放つと、続く泉口友汰内野手が右翼ポール際へ劇的な逆転３号２ラン。２人とも初球をとらえたもので、最終回にわずか２球で試合をひっくり返した。先発の田中将大投手は７回３安打１失点（自責０）の好投。７回に２夜連続で守備が乱れて先取点を奪われて