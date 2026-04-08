広瀬将亨（４７＝兵庫）が８日、ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」２日目１０Ｒでインから逃げ切って１着。通算１５００勝を達成した。１９９９年１１月の初出走以来２６年５か月、６２１１走目。レース後は「良かったです。これからは２０００勝できるように一走一走頑張っていきます」と次なる目標へ向けて気持ちを引き締めていた。