７日、ヴァンフォーレ甲府を応援するドコモショップにて、選手に直接会えるキャンペーンが実施されることが発表された。「あなたが選ぶ“推し選手”に会える！ミート＆グリートご招待キャンペーン」と称されるファン必見のイベント。４月７日から５月６日の期間に実施され、対象の６店舗にて応援メッセージボードの記入、料金プランの見積りの両条件を満たした人の中から当選者の８名が選手に会うことができる。イベント開催