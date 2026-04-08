◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイ）最下位・西武が首位・ソフトバンク相手に今季初のカード勝ち越しを決めた。先発・高橋光成投手は８回２安打無失点、１１奪三振で今季初白星。相手は昨季の自身本拠地最終登板となった９月２７日（ベルーナＤ）に目の前でリーグ優勝の胴上げを許した因縁の相手。３回まで３者凡退を続けると、４回以降は走者を許しながらも二塁は踏ませず。毎回の奪三振で圧倒した