◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）２位阪神と０・５ゲーム差で首位攻防戦を繰り広げているヤクルトが６回に勝ち越しに成功した。１―２と１点をリードされた６回２死一、二塁。増田が２番手・早川の４球目。１３９キロを左前にはじき返し同点に追いついた。なおも２死一、二塁の好機で赤羽が５球目のスライダーをとらえ右中間を破る適時二塁打で勝ち越しに成功し「必死に食らいついていきました。まだまだ