元おこさまぷれ〜と。のりんたろーが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 りんたろー©光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也 「週刊FLASH」3月31日発売号表紙©光文社/週刊FLASH チャンネル登録者数100万人越えの人気YouTuberアイドルグループ・おこさまぷれ〜と。の元メンバーであるりんたろーが「FLASH」に登場。自身初となるグラビアで大胆な艶姿を披露している。 りんたろープロフィール