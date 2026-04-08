◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）１着賞金１億円をかけて争う、川崎競馬の古馬最高峰レースに砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。坂井瑠星騎手騎乗で１番人気のアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は末脚届かず３着に終わった。昨年はＧ１級初挑戦となった帝王賞で首差２着。年末の東京大賞典でも０秒３差３着と接戦を繰り広