KAMITSUBAKI STUDIO／SINSEKAI RECORD所属の梓川が本日4月8日、トイズファクトリーよりメジャー1stデジタルシングル「Navy」をリリースした。これに伴って同楽曲のMVがプレミア公開となった。2020年4月から本格的に音楽活動をスタートした梓川は、YouTubeやニコニコ動画への“歌ってみた”投稿など、初期はネット発信を起点に活動。カバーや人気コンポーザー楽曲へのボーカル参加といったコラボレーションを通じて注目を集め、自身