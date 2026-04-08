タレントのあびる優が８日に自身のインスタグラムを更新し、イメチェンした姿を公開した。「おはようございますホワイトブロンド＆プラチナブロンドブロンドカラー丸々１年楽しんだので新年度だしイメチェンしました久しぶりのブラウンヘア？どうかな？」とつづると、ブロンドからブラウンにカラーチェンジしたことを報告。髪色について「（今回の髪の毛の色味のリクエストは私が勝手に可愛くて好きで拝見して、ただ