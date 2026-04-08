◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）ヤクルトの先発・松本健吾投手（２６）は４回５安打２失点で今季２勝目とはならなかった。初回に古賀の犠飛で先制し援護をもらった。しかしその裏に反撃にあった。１死一、三塁から佐藤の左犠飛で同点とされ、なおも２死一、二塁から木浪の三遊間を破る適時打で勝ち越しを許した。４回２死一、二塁のピンチでは中野を１３４キロのフォークで空振り三振を奪いピンチを切