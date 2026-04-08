◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜スタジアム）プロ２度目の先発となった中日のドラフト１位・中西聖輝投手＝青学大＝が、６回に代打を送られて交代。５回を８８球、５安打２失点で降板した。「ピンチをたくさんつくってしまいましたがなんとか粘れて良かったと思います。あとはチームが勝つように応援します」と、プロ初勝利を願った。初回に２点の援護をもらうと、２回までは得点圏に走者を置きながらも、