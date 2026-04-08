Chevonが、avex・cutting edgeからのメジャーデビューアルバム『三者山羊』を本日リリースした。今作は、新曲4曲を含む全13曲を収録しており、リード曲である「B.O.A.T.」は“Bright Of All Time =史上最も明るい”を意味し、これまで暗いところにいる人に寄り添う音楽を歌い続けたChevonが、暗闇を超えて光を目指すという決意を歌ったロックチューンになっているという。さらに、本日20時には「B.O.A.T.」のMVも公開された。また