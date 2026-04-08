◆パ・リーグ楽天０―１日本ハム（７日・楽天モバイル）楽天は古謝樹投手が９回を投げ、カストロのソロのみとなる１安打１失点の好投も、打線が相手先発・北山の前に抑えられた。８回１死一、三塁の好機で伊藤光捕手がスクイズを失敗するなど、無得点に終わり連勝は４でストップした。