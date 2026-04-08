音楽の魅力とはなにか。音楽が我々の心を動かし感情を揺さぶるのは何故なのか。きれいに整ったアレンジよりも、整合性の取れた美しい和声よりも、心を掴んで離さない音がある。未熟で未完成な楽曲でも、完成された作品からは得られない魅惑な香りが漂うこともある。今回紹介するアーティストは、16歳のシンガーソングライター。実直な思いを楽曲にして、世に放ち続けている女子高校生だ。彼女の楽曲は、音楽業界に永く従事する我々