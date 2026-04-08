◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）１着賞金１億円をかけて争う、川崎競馬の古馬最高峰レースに砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。矢野貴之騎手騎乗で２番人気のディクテオン（セン８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）は中団から末脚不発で５着に終わった。昨年末は７番人気の低評価を覆し、東京大賞典を勝利。初のＮＡＲ年度代表馬にも