転職を決めた後輩の姿がまぶしく見え、自分の働き方に迷い始めた友人。送別の帰り道、思わず漏らした本音に対し、後輩から返ってきた意外な言葉が自分の価値を考えるきっかけに──。今回は筆者の友人A子から聞いた、心に残った一言エピソードをご紹介します。 羨ましい これは、転職を決めた後輩の退職が近づくにつれ、心がざわついていたときのお話です。 後輩から何度か新しい業種にチャレンジしたいという相