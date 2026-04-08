◆パ・リーグ楽天０―１日本ハム（８日・楽天モバイル）日本ハムが北山亘基投手の好投で、今季ビジター球場での初勝利を挙げた。今季２度目の登板となった北山は、１５０キロを超える真っすぐにフォークなどの変化球も決まり、テンポよくアウトを重ね８回３安打無失点、１０奪三振の好投。今季初勝利を挙げた。打線は楽天・古謝の前に３回までパーフェクトに抑えられたが、４回先頭のカストロが先制の２号ソロを放った。緊