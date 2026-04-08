鳥羽一郎が、新曲「長谷寺の雨 〜晩秋の大和路〜」を本日リリースし、MVを公開した。「長谷寺の雨 〜晩秋の大和路〜」は、奈良の長谷寺を舞台に、愛に葛藤する男の姿を歌った楽曲だという。MVは、今作の舞台でもある長谷寺にて撮影しており、長谷寺では毎日正午に法螺貝を吹き鳴らす伝統があるが、鳥羽一郎が法螺貝を吹く場面にも注目してもらいたい。https://youtu.be/DKvr70ATXus◾️シングル「長谷寺の雨 〜晩秋の大