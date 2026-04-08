落語家の立川志の大(38)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。ラーメン店での思わぬ出会いをつづった。 【写真】心が「イケメン」だからこそ！天下一品の粋な笑顔です 「お昼に天下一品へ」と入店した志の大は、食べ終わって会計しようとしたところ、「隣のお兄さん財布忘れて困った様子なので『払いますよ』」と声をかけたという。 ところが、男性は「いえそんな…!家取りに帰ります!遠くないので」と恐縮。