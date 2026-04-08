福岡県添田町の中学校に侵入し、女子生徒の上履きを盗んだとして、34歳の会社員の男が逮捕されました。自宅からは上履きやパンプスが10足以上見つかっていて、警察は余罪の有無についても調べています。建造物侵入と窃盗の疑いで4月8日、緊急逮捕されたのは、福岡県田川市の会社員、牟田口侑暉容疑者（34）です。警察によりますと、牟田口容疑者は、3月15日午後0時14分ごろから午後0時20分ごろまでの間に、福岡県添田町の中学校に