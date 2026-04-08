新入社員を迎えるこの季節。街では歓迎会が開かれていますが、そのあり方も以前とは変わりつつあるようです。令和の歓迎会事情を取材しました。【写真で見る】「入社初日に...」「電話で...」新入社員時代の失敗談歓迎会は嬉しい？嬉しくない？20代の意識調査山形純菜キャスター：歓迎会というと夜のイメージがありますが、今はスタイルが変わっているということです。歓迎会のイメージや新入社員の失敗談などを見ていきます。20