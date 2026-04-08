パキスタン政府は8日、イランのペゼシュキアン大統領がパキスタンで開かれるアメリカとの協議にイランの代表団を派遣することを確約したと発表しました。即時停戦で合意したアメリカとイランの交渉を仲介しているパキスタンのシャリフ首相は8日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談しました。パキスタン首相府の声明によりますと、シャリフ氏は、イランがイスラマバードで10日にアメリカとの直接協議を開催するという提案を受