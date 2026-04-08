政府が検討を進める、「旧姓使用の法制化」。結婚前の旧姓を使える場面を増やすものですが、法制化されると、生活はどう変わるのでしょうか。【写真を見る】なぜ同じ名字に限定？ 一風変わった婚活パーティーの様子“伊藤さん”同士の婚活パーティー「名字の話をもっとフランクに」司会者「本日の素敵な出会いに乾杯」会場「乾杯」先週開かれた一風変わった婚活パーティー。伊藤さんや、佐藤さんといった“同じ名字同士”が集まり