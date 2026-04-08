去年12月、高岡市で大破した車が見つかりそばで倒れていた女性が死亡した事故から4か月、女性の知人の男を逮捕です。警察は、この男が制御が困難な速度で車を運転して衝突事故を起こし、同乗していた女性を置き去りにして逃走したとして、危険運転致死や救護義務違反などの疑いで逮捕しました。危険運転致死や救護義務違反などの疑いで逮捕されたのは、小矢部市浅地の会社員、坂田 百二郎容疑者（33）です。警察によりますと、坂田