◇パ・リーグ楽天０―１日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）楽天・古謝樹投手（24）の1安打ピッチングは報われなかった。許した安打は4回先頭のカストロに浴びた1本だけ。しかし、それが左越えのソロ本塁打だった。その後は日本ハムの強力打線を寄せ付けない。5回以降は1人の走者も許さなかった。だが、打線は8回1死一、三塁のチャンスで無得点など拙攻で零敗。古謝を援護することはできなかった。