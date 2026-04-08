アメリカとイランが停戦に合意しましたが、日本のエネルギー事情は先行き不透明です。そんななか、ホルムズ海峡ルート以外の原油調達ルートの確保が進んでいます。【画像を見る】中東に代わる、新たな「原油調達」3つのルートとは？米・イランの停戦合意ホルムズ海峡の航行はどうなる？井上貴博キャスター:8日に米とイランが停戦合意をしましたが、日本への影響も冷静に見ていく必要がありそうです。TBS報道局 経済部