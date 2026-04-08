俳優の高島礼子（61）が7日、Instagramを更新。「テンション上がりました」とつづった“休日ショット”を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】高島礼子“水着姿の女子会”や休日を満喫する様子これまでも「女子会in大磯」と紹介した神奈川県にある温泉・スパ施設での水着動画や、「女子旅」「スイーツ食い倒れ旅」とつづった旅先での自撮りショットなど、プライベートの様子を投稿してきた高島。休日を満喫する様