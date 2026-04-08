◇プロ野球パ・リーグ日本ハム1−0楽天(8日、楽天モバイル)日本ハムはカストロ選手のソロホームランの1安打で楽天に1−0の勝利となりました。先発の北山亘基投手は、初回から150キロを超えるストレートや変化球を交えて2奪三振。2回は1アウトから四球を与えますが、後続をしっかり抑えます。すると打線は4回、1番に入ったカストロ選手が楽天の古謝樹投手から2号ソロを放ち、1点を先制。援護を受けた北山投手は、5回は小郷裕哉選