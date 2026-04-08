歩き方でわかる犬の気分 心も弾む軽快な足取り 小走りするような犬の軽快な歩様を『トロット』と呼びます。ちょうど馬が軽く流して走っているときのような走り方です。このトロットの走り方をしているとき、犬は「気分が乗っている」状態と考えられます。 楽しみにしていたお散歩の時間にワクワクしている、飼い主さんと一緒に歩くのが嬉しいなど、とてもポジティブな心理状態です。顔つきもニコニコと明るいことが多