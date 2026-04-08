アメリカが使う謎の機体のコピー機？アメリカ中央軍が2026年4月2日に公開した動画の中で、イラン軍のステルス無人機を攻撃する様子が収められていました。【動画】た、確かに特徴的な姿が…！ これが、撃破されるRQ-170コピー機ですこの機体は、アメリカ空軍が運用している無人機RQ-170「センチネル」をコピーした、イラン革命防衛隊が保有する偵察機型のシャヘド171「シームルグ」か、攻撃機型のシャヘド191「サーエゲ」であ