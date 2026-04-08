＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞身だしなみを整えることは、第一印象を左右するだけでなく、自分の気分を切り替えるきっかけにもなります。肌や髪がきちんと整うだけで、朝の気分は驚くほど軽やかになるもの。だからこそ今、理美容家電も“なんとなく使う道具”ではなく、仕上がりや使い心地まできちんと選びたいところです。定番のシェーバーやドライヤーはもちろん、毎日の支度やセルフケアを支えてくれるアイテムはほかに