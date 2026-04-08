横断歩道…道路を安全に横断するために欠かせないものですが、2024年に法律が改正されたことで、白線の間隔を広げることができるようになりました。4月8日、新潟駅前に設置された白線の間隔の広い横断歩道を目の不自由な方が横断する体験会が行われました。私たちが日常で目にする横断歩道。 一方、こちらはことし3月に新しくできた横断歩道です。＜記者リポート＞「こちら従来の横断歩道です。白線の間隔は45センチと