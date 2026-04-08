INIが4月22日にリリースする8thシングル『PULSE』のタイトル曲「All 4 U」（読み：オールフォーユー）のMVが公開された。 （関連：【映像あり】INI、“今”を生きるINIの新たな一面を表現した「All 4 U」MV） 今作は“Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -”をコンセプトに、「“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛み