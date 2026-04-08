「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」が2026年4月24日（金）から5月17日（日）の期間、心斎橋PARCOで開催される。 【写真】限定デザインのスケッチブックなど、展覧会のオリジナルグッズを見る コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作の劇場アニメ作品劇場アニメ『ルックバック』。本展は劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催する展覧会。 本展では押山清高をはじ