共立メンテナンスは、「ラビスタ熱海テラス」を3月31日に開業した。客室はダブル、ツイン、フォースの3タイプ全239室。上層階の一部客室には天然温泉の露天風呂を備え、多くの客室に相模湾を望むテラスを設置した。館内は熱海の高台・傾斜地を活かした設計により、至る場所から相模湾を一望できる。共用部には、露天風呂・高温ドライサウナ・水風呂・女性用ミストサウナを備えた天然温泉の大浴場、湯浴み着で入れる展望露天風呂、2