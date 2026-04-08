五島市の久賀島にある「久賀小中学校」。 2年ぶりに、小学1年生が入学しました。 少し緊張した面持ちで登校した新1年生。 在校生や地域の人が迎える入学式で、元気に誓いの言葉を述べました。 （誓いの言葉） 「算数のテストを頑張りたい。お兄さん、お姉さんよろしくお願いします」 久賀小中学校には、児童・生徒合わせて12人が在籍。 9日には、全校での歓迎行事が行われるということです。