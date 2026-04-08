進学やクラス替えなどこの時期は子どもたちにとってもさまざまな環境の変化がありますが、進学や新しい学年での生活を楽しみにする一方、学校に行くことをためらう子どもたちも増えています。 文部科学省の調査によりますと、2024年度県内の公立学校の不登校の児童・生徒の数は過去最多の4113人で、9年連続で増加しているということです。 そんな中、学校と家庭以外の子どもの居場所を提供する長崎市の施設を取材しました。