神奈川県在住の50代女性・Mさんは、知人の結婚式のために訪れた岩手で、ありがたい優しさに触れたという。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉当時まだ幼かったMさんの娘が、睡眠不足だったのか、旅の途中で体調を崩してしまい......。＜Mさんからのおたより＞今から20年ほど前、長男と長女がまだ幼稚園児だったころのことです。家族4人で知人の結婚式に出