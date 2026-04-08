9日は西から雨の範囲が広がるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■9日の全国の天気9日（木）は低気圧や前線が近づき西から天気は下り坂です。九州北部や中国地方は夕方以降雨が降り出し、夜は西日本の広い範囲で本降りの雨が降りそうです。東日本は昼過ぎまで晴れる所が多いですが、夕方以降は雲が増えてきて、夜は東海や北陸で雨が降り出す予想です。関東も夜遅い時間はにわか雨がありそうなので、折り畳みの