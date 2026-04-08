「阪神−ヤクルト」（８日、甲子園球場）阪神のルーカスは５回５安打１失点で降板となった。初回に犠飛で１点を失ったが、二回以降は安定した投球。二回は３者連続三振、五回は１死二、三塁のピンチを招きながら無失点で抑えた。球数は７０球だったが六回からは早川がマウンドへ。藤川監督は早めの継投策を決断した。前回登板は立ち上がりの制球に苦しみ、五回途中４失点。２度目の先発で来日初勝利の権利を持って中継ぎに