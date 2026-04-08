「阪神−ヤクルト」（８日、甲子園球場）ヤクルトが、開幕から１０戦目で初めて送りバントを行った。試合前の時点で今季の犠打は「０」で１２球団ではヤクルトだけだった。１−２の五回。連打で無死一、二塁の場面を迎えると８番でスタメン出場した伊藤が、投前に送りバントを決めて二、三塁と好機を拡大させた。このチャンスで代打・北村が三振に倒れ、続く長岡は二ゴロに打ち取られ得点は奪えなかった。今季から指揮を執