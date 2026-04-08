５児ママの辻希美（３８）の第２子長男・青空（せいあ）さん（１５）が、高校の入学式を迎えた。家族でお祝いの焼肉を食べに行ったことを、７日、ＳＮＳ（ストーリーズ）で報告した辻は、「私も毎日弁当始まる！！頑張る！」と投稿。早速８日には、「今日から高校の毎日弁当スタート！！頑張る」「とりま初日はいつ弁」と長男に作ったおかず盛りだくさんの弁当の写真をアップした。ご飯にはのりがまぶしてあり、唐揚げ、花型