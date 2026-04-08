◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務めた。1点をリードした阪神は6回から2番手・早川を投入。5回70球で1失点のルーカスを交代させたが、早川が失点し、ルーカスの勝ち星が消える展開になった。「どうなんやろね」と語った岡田顧問は、阪神の継投について「5回で70球でしょ。まだ行けるし、6回は木浪からの打順だし、投手