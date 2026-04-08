「押収品のスマホがズラリと並んでいます。その数35台だということです」警察が押収したのは大量のスマホのほか、SIMカード100枚以上、そして現金百数十万円です。 うその投資話を持ち掛け、現金450万円をだまし取ったとして、ベトナム国籍のファム・ティ・キム・ティエン容疑者が逮捕された詐欺事件。警察によりますと、ファム容疑者は複数の人物と共謀して、荒尾市に住む39歳の男性に投資で儲かっている実績をほのめ