俳優の吉田栄作（57）が7日、Instagramを更新。家族とのお出かけの様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】子どもの写真や家族でのピクニックの様子（複数カット）2021年11月に俳優の内山理名（44）と結婚し、2025年9月には第1子誕生を報告していた吉田。Instagramでは、家族でピクニックへ行った様子や、子どもが写る写真を夫婦それぞれのアカウントで紹介している。プライベートショットに反響2026年4月7日の投稿で