新生活ではステキな出会いが待っている一方で、「仲良くならなければよかった」と後悔する出会いが待っていることも少なくありません。一度相手に気に入られてしまうと関わらないようにすることは難しく、結局自分がそのコミュニティを離れるしかなくなるという事態に発展することも…。そこで今回は、そんな事態を減らすべく“仲良くなってはいけない人”の特徴を紹介します。ぜひチェックして、人間関係のトラブルを防ぎましょう